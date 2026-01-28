Bombardamento del campanile il ricordo delle vittime 81 anni dopo

Venerdì 30, a Copparo, si terrà una messa per ricordare le vittime del bombardamento del campanile avvenuto 81 anni fa. La cerimonia include anche la deposizione di una corona d’alloro al Sacrario, un momento di memoria che richiama il passato e il dolore di quel giorno. La comunità si riunisce per onorare chi non c’è più e mantenere vivo il ricordo.

Venerdì 30 si terrà la messa e la deposizione della corona d’alloro al Sacrario di Copparo per le vittime del bombardamento del campanile. Sono trascorsi ottantuno anni da quel tragico 30 gennaio 1945, giorno in cui una pioggia di bombe cadde dal cielo sul centro cittadino. In quella giornata, le squadriglie di bombardieri leggeri di Usaaf e Raf, durante quattro sorvoli, sganciarono sul territorio 48 bombe da 500 libbre e 72 bombe da 250 libbre. Furono colpiti il campanile, la chiesa, la canonica, l’asilo, l’ospedale e le abitazioni circostanti. Drammatico fu il bilancio delle vittime: quel giorno morirono 93 persone, tra cui molti bambini frequentanti le scuole, trasferite nella canonica per l’occupazione tedesca dell’edificio scolastico.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

