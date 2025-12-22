Cimitero di Bergamo svelate le lapidi in memoria delle vittime del bombardamento di Dalmine
L’INAUGURAZIONE. Il ricordo delle 54 vittime bergamasche del bombardamento di Dalmine del 6 luglio 1944. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Cimitero di Bergamo, svelate le lapidi in memoria delle vittime del bombardamento di Dalmine - Il ricordo delle 54 vittime bergamasche del bombardamento di Dalmine del 6 luglio 1944. ecodibergamo.it
Lapide per il bombardamento di Dalmine: “Custodire la memoria significa difendere i valori della pace” - Lunedì 22 dicembre la cerimonia di scoprimento del monumento dedicato alle 54 vittime del bombardamento del 6 luglio 1944. bergamonews.it
Lapidi al Monumentale per il bombardamento della Dalmine, tra le lacrime dei figli delle vittime - I parenti di chi è rimasto sotto le bombe non hanno nemmeno avuto dei resti da seppellire «Hanno bombardato Milano! bergamo.corriere.it
