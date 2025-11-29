Nomine il sindaco Cavallucci | Congratulazioni alla dottoressa Di Cicco per il nuovo incarico Fism

Forlitoday.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il sindaco di Meldola, Roberto Cavallucci, di congratuala con Anna Maria Di Cicco per la nomina a presidente regionale della Fism. “E’ con grande piacere e con un sentimento di orgoglio per tutta la nostra comunità meldolese che come sindaco a nome mio personale e dell’intera amministrazione. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

