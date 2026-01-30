Boato nella notte ma nessun danno apparente | è giallo

La notte scorsa, nella città di Aversa, è stato sentito un forte boato. Per ora, nessuno ha segnalato danni o feriti. La polizia ha avviato le verifiche, ma al momento non ci sono certezze sulle cause. La gente si chiede cosa sia successo e aspetta aggiornamenti ufficiali. Intanto, il caso è al centro di molte discussioni sui social.

È un vero e proprio giallo quello che sta animando il dibattito cittadino di Aversa e che, nelle ultime ore, sta tenendo banco anche sui social network. Nel corso della notte, infatti, un violento boato ha improvvisamente squarciato il silenzio, facendo sobbalzare numerosi residenti dal sonno e generando non poca preoccupazione. La deflagrazione è stata avvertita in maniera nitida non solo nel centro normanno, ma anche nei comuni limitrofi, tra cui Lusciano e Teverola, dove in molti hanno riferito di aver udito un rumore secco e potente, paragonabile a un’esplosione. In pochi minuti, decine di segnalazioni hanno iniziato a circolare online, con cittadini che cercavano risposte e ipotizzavano le cause più disparate dell’accaduto.🔗 Leggi su Casertanews.itImmagine generica

