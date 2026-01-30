Boato nella notte ma nessun danno apparente | è giallo

La notte scorsa, nella città di Aversa, è stato sentito un forte boato. Per ora, nessuno ha segnalato danni o feriti. La polizia ha avviato le verifiche, ma al momento non ci sono certezze sulle cause. La gente si chiede cosa sia successo e aspetta aggiornamenti ufficiali. Intanto, il caso è al centro di molte discussioni sui social.

È un vero e proprio giallo quello che sta animando il dibattito cittadino di Aversa e che, nelle ultime ore, sta tenendo banco anche sui social network. Nel corso della notte, infatti, un violento boato ha improvvisamente squarciato il silenzio, facendo sobbalzare numerosi residenti dal sonno e generando non poca preoccupazione. La deflagrazione è stata avvertita in maniera nitida non solo nel centro normanno, ma anche nei comuni limitrofi, tra cui Lusciano e Teverola, dove in molti hanno riferito di aver udito un rumore secco e potente, paragonabile a un’esplosione. In pochi minuti, decine di segnalazioni hanno iniziato a circolare online, con cittadini che cercavano risposte e ipotizzavano le cause più disparate dell’accaduto.🔗 Leggi su Casertanews.it

Approfondimenti su Boato Aversa

Una scossa di terremoto di magnitudo 2,7 si è verificata nella notte a Casteldaccia, rilevata dall'Ingv alle 00:34.

Nella notte del 29 dicembre alle 03:45, l’INGV ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2 con epicentro a Sansepolcro.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

4K Full VersionRogue Tears | Liu Xu Wei, Daisy Li, Kenji Chen, You Le Er | | Fresh Drama

Ultime notizie su Boato Aversa

Argomenti discussi: Un boato nella notte e poi l’incendio, trent’anni fa la Fenice; Boato nella notte, una bomba carta davanti alla casa della consigliera comunale: Non mi spiego il perché; Boato nella notte a Cumiana: assalto al bancomat Unicredit con l’esplosivo, banda in fuga; Nola, esplosione nella notte: distrutto il bancomat del Monte dei Paschi.

La collina che non dorme più: boati nella notte e un pericolo che cresceLa pioggia cade senza sosta, il terreno risponde con rumori sordi. Nel buio, chi vive lì racconta di boati, di vibrazioni a Niscemi. chedonna.it

Forte boato nella notte ad AVERSA: paura tra i residenti, indagini in corsoAVERSA – Un forte boato ha svegliato nella notte i residenti, dell’area compresa tra piazza Vittorio Emanuele III e piazza Fuori Sant’Anna, di Aversa. Erano circa le due quando il rumore, avvertito in ... casertace.net

TRISSINO (VI). SCOSSA DI TERREMOTO NELLA NOTTE, IL BOATO HA RISVEGLIATO LA VALLATA Scossa di terremoto di magnitudo 2,5 alle 5.40 di questa notte a Trissino, nel vicentino. Il boato ha svegliato la Valle dell'Agno e la Valchiampo. La profondità - facebook.com facebook

Boato nella notte, un altro bancomat fatto esplodere: l’ombra della banda in Toscana x.com