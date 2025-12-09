Maxi sequestro di droga a Bologna coppia bloccata in un parcheggio con 18,5 chili di marijuana
Due cittadini albanesi arrestati a Bologna: sequestrati 18,5 chili di marijuana tra auto, casa e garage. Operazione della Polizia di Stato. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
S. Angelo dei Lombardi: altro sequestro di droga nei colloqui al carcere
Traffico di droga nel Barese, nella guerra fra clan anche un tentato sequestro
Spaccio di droga, maxi operazione della Polizia contro il clan Strisciuglio: otto arresti all'alba. Tentato un sequestro di persona
? SCATTA MAXI SEQUESTRO: TROVATO DEPOSITO CON UN ARSENALE E 60 CHILI DI DROGA - I dettagli LEGGI --> https://www.teleone.it/2025/02/09/scatta-maxi-sequestro-a-catania-trovato-arsenale-e-droga-in-un-garage/ Succede a #Catania - facebook.com Vai su Facebook
Maxi sequestro di droga a Bologna, coppia bloccata in un parcheggio con 18,5 chili di marijuana - Due cittadini albanesi arrestati a Bologna: sequestrati 18,5 chili di marijuana tra auto, casa e garage. Da virgilio.it
