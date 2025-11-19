Bilancio di previsione i conti per il 2026 a Pisa sono ok | Nessun aumento su aliquote e tasse e stessa qualità dei servizi
Numeri e conti in piena salute, che confermano la solidità e la bontà della visione e della programmazione dell'amministrazione comunale. Il Bilancio di previsione 2026 presentato dal sindaco di Pisa Michele Conti evidenzia come Palazzo Gambacorti punti con convinzione e decisione sul. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
