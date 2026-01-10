Biathlon Martina Trabucchi e Nicola Romanin sono i migliori azzurri nelle sprint dell’IBU Cup ad Arber

A Arber, durante la quarta tappa dell’IBU Cup 2025-2026 di biathlon, Martina Trabucchi e Nicola Romanin si sono distinti come i migliori rappresentanti italiani nelle gare di sprint. La competizione, in corso in Germania, vede tra gli uomini il norvegese Fredrik Vold e tra le donne la francese Paula Botet come vincitori delle rispettive categorie.

La quarta tappa dell'IBU Cup 2025-2026 di biathlon, in corso di svolgimento ad Arber, in Germania, prosegue con le sprint, che premiano tra gli uomini il norvegese Fredrik Vold e tra le donne la francese Paula Botet. In casa Italia i migliori sono Nicola Romanin, 20°, nel settore maschile e Martina Trabucchi, 16ma, nel comparto femminile. Nella 10 km sprint maschile il norvegese Fredrik Vold si impone con un errore in piedi in 28'10?9, battendo di 3?3 il francese Emilien Claude, secondo nonostante lo zero al poligono, mentre completa il podio l'altro norvegese Sivert Gerhardsen, il quale manca un bersaglio nella seconda serie, terzo a 9?5.

Lo start degli azzurri a Lenzerheide è ottimo: 2° posto nella staffetta mista per Romanin, Bionaz, Trabucchi e Carrara - Con atleti scesi dalla Coppa del Mondo, non disputando l'appuntamento al via domani (con la Sprint femminile) in quel di Le Grand Bornand, le ambizioni dell'Italbiathlon per la tappa di IBU Cup a ... neveitalia.it

Biathlon Season 25/26 - Sprint Women - Le Grand-Bornand (FRA)

Nuovi ingressi al Centro Sportivo: - Manuel Contoz (Biathlon) Comitato Fisi - Asiva Valle d'Aosta - Giorgia Pollini (Sci Alpinismo) Fisi del Trentino - Martina Zanitzer (Salto con gli sci) Comitato Fisi Fvg Il Salto con gli sci è una nuova disciplina x noi, richiesto aus - facebook.com facebook

