biathlon didier bionaz sfiora il podio in ibu cup nella sprint di lenzerheide

La 10 km sprint maschile della terza tappa dell’IBU Cup 2025-2026 di biathlon, andata in scena a Lenzerheide, in Svizzera, vede la bella prestazione di Didier Bionaz, che si classifica quinto nella gara vinta dal norvegese Sverre Dahlen Aspenes. Doppietta norvegese con Sverre Dahlen Aspenes che riesce ad imporsi, nonostante un errore in piedi, con il crono di 25:14.2, davanti al connazionale Vetle Paulsen, secondo con 1010 al tiro, a 8.7, mentre completa il podio lo svedese Philip Lindkvist-Floetten, terzo con lo zero al poligono, a 17.2. Quinto posto per l’azzurro Didier Bionaz, che incappa in un errore a terra e chiude a 34. 🔗 Leggi su Oasport.it

