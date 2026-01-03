Narni Sergio Bruschini | Il 2026 per i cittadini comincia con l' aumento di numerose imposte

Il Comune di Narni ha annunciato un incremento delle tariffe per l’occupazione del suolo pubblico e delle esposizioni pubblicitarie, comprese le insegne, a partire dal 2026. Questa decisione riguarda i cittadini e le attività commerciali, che dovranno adattarsi a un aumento delle imposte locali. La scelta riflette le politiche del Comune per finanziare servizi e infrastrutture, influendo sulla gestione economica di imprese e residenti.

"Il Comune di Narni ha deciso di aumentare le tariffe per l'occupazione del suolo pubblico e quelle per le esposizioni pubblicitarie, comprese le insegne". A parlare è Sergio Bruschini, capogruppo di Forza Italia. "Come giustificazione - spiega il consigliere comunale - i nostri amministratori.

