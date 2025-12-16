Rimini si prepara a timbrare il bilancio nessun aumento delle tasse | ok dalla commissione consiliare

Rimini si avvicina alla fase finale dell’approvazione del bilancio di previsione 2026/2028, con l’ok dalla commissione consiliare. La città si prepara a chiudere questa importante fase senza prevedere aumenti delle tasse, segnando un passo importante nella gestione finanziaria del Comune per il prossimo triennio.

Entra nella fase conclusiva il percorso verso l’approvazione del bilancio di previsione 20262028 del Comune di Rimini. La quinta commissione consiliare ha espresso martedì mattina (16 dicembre) parere favorevole alla parte corrente della manovra, che si fonda su pilastri fondamentali quali. Riminitoday.it

