Bergamo gli abitanti aumentano a 122.263 Carnevali | Il dato più alto degli ultimi 15 anni

Bergamo conta ora 122.263 abitanti, il numero più alto degli ultimi 15 anni. Nel 2025, la città ha registrato un aumento rispetto agli anni passati, confermando una crescita stabile. La popolazione è cresciuta e i numeri continuano a salire, portando Bergamo a nuovi record.

Bergamo. Nel 2025 la popolazione residente nel Comune di Bergamo ha raggiunto quota 122.263 abitanti. Rispetto al 2024, quando i cittadini erano 122.077, si registra un incremento di 186 unità. Si tratta del dato più elevato registrato negli ultimi 15 anni: un risultato significativo se si considera che il punto più basso, dal 2010 a oggi, risale al 2013 con 119.049 residenti. La distribuzione per genere evidenzia una leggera prevalenza della componente femminile, che rappresenta il 52,28% del totale, contro il 47,72% maschile. Osservando la popolazione per fascia di età, emerge una tendenza all'invecchiamento della popolazione: le persone tra i 60 e i 79 anni sono 29.

