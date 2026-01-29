Un bambino di 11 anni si è trovato da solo sulla strada, costretto a camminare sotto la neve e con il freddo pungente. Era partito da San Vito di Cadore e doveva arrivare a Vodo di Cadore, ma quando è salito sull’autobus, gli hanno detto che non aveva il biglietto “olimpico” e l’hanno fatto scendere. Così, invece di aspettare un altro bus, ha deciso di andare a piedi e ha camminato per più di 6 chilometri sulla statale 51 Alemagna, con la neve che continuava a cadere e

Un bambino di 11 anni è stato costretto a camminare, mentre nevicava e con temperature sottozero, per gli oltre 6 chilometri di statale 51 Alemagna che separano San Vito di Cadore da Vodo di Cadore, a Belluno, perché non aveva il biglietto giusto dell’autobus. È l’incredibile storia riportata dal Gazzettino di Belluno, che ha raccolto la testimonianza della madre e della nonna del bimbo, un avvocato di Padova, che ha presentato querela per abbandono di minore. Il bambino, verso le 16 di martedì 27 gennaio, era uscito dal rientro pomeridiano scolastico e una volta salito sul bus ha esibito il biglietto che aveva in tasca che però non corrispondeva a quello entrato in vigore da pochi giorni sulla linea 30 Calalzo-Cortina di Dolomiti Bus. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Bimbo di 11 anni costretto a scendere dal bus perché aveva il biglietto, ma non quello “olimpico”: cammina per 6 km sotto la neve a Belluno

