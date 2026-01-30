Bel simbolo e comunicazione forte Ora a Vannacci mancano solo i voti

Il generale Vannacci sta crescendo in popolarità tra chi si sente deluso dal centrodestra. Il suo movimento, ancora giovane, sta attirando persone che cercano una voce forte e simboli chiari. Ora, però, il passo successivo sarà raccogliere i voti, perché senza di quelli il progetto resta solo un’idea. La situazione resta fluida, e bisogna fare attenzione a non farsi usare dalla sinistra, che potrebbe usare questa ondata per attaccare l’esecutivo.

Il neonato movimento del generale potrebbe raccogliere le simpatie degli scontenti del centrodestra. Occhio però a non farsi strumentalizzare dalla sinistra, sempre in cerca di argomenti contro l'esecutivo. Piaccia o meno ma l'intenzione del generale Roberto Vannacci di dar vita a un movimento politico, Futuro Nazionale, va incontro a un reale e diffuso sentire popolare che alberga tra la Lega, Fratelli d'Italia e l'area del non voto. Vannacci in fondo rappresenta con una certa efficacia quei temi e quei valori che oggi una fetta cospicua di cittadini ed elettori avverte come traditi e delusi dal governo in carica.

