Baucina nasce il comitato per il sì al referendum sulla separazione delle carriere

Si è costituito ufficialmente a Baucina il Comitato “Baucina per il Sì”. Il gruppo, formato interamente da giovani cittadini baucinesi, aderisce al Comitato Nazionale “Cittadini per il Sì” presieduto da Francesca Scopelliti, già Senatrice per i radicali e compagna di vita di Enzo Tortora. “L’obiettivo del Comitato – afferma il presidente Leonardo Lo Cascio – è quello di spiegare ai cittadini la necessità della riforma della giustizia promossa dal governo Meloni, che rappresenta la concreta attuazione della riforma Vassalli del 1989. Non può esserci “giusto processo”, ai sensi dell’art. 111 della Costituzione, se non attraverso una separazione netta e demarcata tra la carriera giudicante e quella requirente.🔗 Leggi su Palermotoday.itImmagine generica

