Batman si schiera pubblicamente contro l’ICE | la protesta scuote un consiglio comunale in California

A Santa Clara, in California, un consiglio comunale si è trasformato in scena di una protesta improvvisa. Un uomo vestito da Batman ha interrotto i lavori, gridando contro l’ICE e l’immigrazione. La scena ha suscitato sorpresa tra i presenti, mentre i consiglieri cercavano di calmare la situazione. La manifestazione ha acceso un dibattito acceso sui temi dell’immigrazione e delle forze dell’ordine.

A Santa Clara, in California, una protesta contro l'immigrazione ha visto la collaborazione con l'ICE e l'intervento di un "eroe mascherato" da Batman: una performance improvvisa, tanto teatrale quanto rabbiosa. Durante una seduta ufficiale a Santa Clara, in California, un uomo travestito da Batman ha usato il tempo di intervento pubblico per attaccare duramente il consiglio comunale sulle politiche migratorie e i rapporti con l'ICE, trasformando la riunione in una scena surreale ma carica di tensione. Un Cavaliere Oscuro contro il "consiglio dei codardi" Durante una riunione congiunta del Santa Clara City Council, dei funzionari cittadini e della Santa Clara Stadium Authority, un uomo non identificato ha interrotto il consueto protocollo istituzionale presentandosi al podio vestito da Batman. Un uomo vestito da Batman si è presentato davanti al consiglio comunale di Santa Clara, in California. "Batman" contro l'ICE, il singolare intervento al consiglio comunale di Santa Clara Durante il consiglio comunale di Santa Clara, un intervento singolare ha portato alla ribalta la questione dell'ICE. Mentre in Italia scoppia la polemica contro l'ICE, "Batman" interviene nel consiglio comunale di Santa Clara (California). L'uomo (o supereroe....) di cui ancora non è nota l'identità, ha accusato il consiglio comunale.

