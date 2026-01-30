Arriva Batman contro l’Ice negli Usa | lo show di un finto super-eroe nel consiglio comunale video

Un uomo vestito da Batman si è presentato davanti al consiglio comunale di Santa Clara, in California. Nessuna scena di fantasia, ma un vero e proprio spettacolo che ha preso tutti alla sprovvista. Il personaggio ha camminato verso il microfono, attirando l’attenzione di cittadini e funzionari. La scena ha lasciato tutti a chiedersi cosa ci facesse quel “super-eroe” nel cuore della riunione pubblica. Nessuna spiegazione ufficiale ancora, ma l’episodio sta facendo parlare molto sui social e tra i cittadini.

Ma che ci fa un finto Batman davanti all'organo legislativo di una cittadina americana. Probabilmente è la stessa domanda che si sono posti i funzionari del Consiglio di Santa Clara, in California, quando hanno visto avvicinarsi al microfono un uomo vestito come il Cavaliere oscuro. L'uomo ha richiesto che venissero fermati i fondi verso l'Ice, in occasione del Superbo che avrà luogo al Levi's stadium e ha rimproverato gli organi competenti. Insomma, una scena che fa ridere ma anche riflettere. Fino a dove può spingersi il woke? La riposta è proprio nel video: un adulto che si è vestito da Batman per proteggere i clandestini, anziché i cittadini americani che pagano le tasse e contribuiscono a far funzionare gli Usa.

