Basket Serie A | Milano-Brescia il big match di giornata

Questo fine settimana si gioca il grande match tra Milano e Brescia, due squadre che vogliono chiudere in prima posizione la stagione regolare di Serie A. È un derby lombardo molto atteso, che potrebbe decidere le sorti del campionato. Entrambe le formazioni sono in corsa per il primo posto e non vogliono lasciare nulla al caso.

Si disputa questo weekend il diciottesimo turno del massimo campionato italiano di basket e il fine settimana sarà caratterizzato dal derby lombardo tra l'EA7 Emporio Armani Milano e la Germani Brescia, big match tra due formazioni che puntano a chiudere al vertice la stagione regolare. Ma sono tante le partite da tenere d'occhio. Si parte domani nel tardo pomeriggio con Tortona-Udine, una sfida che vede i padroni di casa favoriti e a caccia della top 4 della classifica, mentre i friulani neopromossi vogliono tornare a correre in una stagione sicuramente positiva e che vogliono riavvicinare la zona playoff.

