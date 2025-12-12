Basket Milano-Bologna il big match dell’undicesima giornata di Serie A

L’undicesima giornata di Serie A si apre con un grande appuntamento: il derby tra Milano e Bologna, in programma domenica sera all’Unipol Forum di Assago. Un match di fondamentale importanza per la classifica, che promette spettacolo e intensità, attirando l’attenzione di appassionati e tifosi di tutto il campionato.

Si disputa questo weekend l’undicesima giornata del massimo campionato italiano di basket e sarà un lungo fine settimana che si chiuderà domenica sera, quando all’Unipol Forum di Assago si disputerà il big match di giornata tra Milano e Bologna. Ma sono diverse le sfide da non perdere. Si inizia sabato nel tardo pomeriggio, quando a Trieste arriva Reggio Emilia, due squadre chiamate a trovare due punti fondamentali. Per i padroni di casa per continuare la corsa in zona playoff, mentre per gli emiliani l’obbligo di risalire una china si fa sempre più pericolosa. Sempre sabato si gioca il derby del Triveneto tra Trento e Venezia. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Basket, Milano-Bologna il big match dell’undicesima giornata di Serie A

