Basket Eurolega | l’EA7 si rialza superato il Partizan Belgrado

L’EA7 Milano torna a vincere in Eurolega dopo una serie di sconfitte. I biancorossi superano il Partizan Belgrado all’Allianz Cloud con il punteggio di 85-79. La squadra di coach Messina mostra carattere e riprende fiato, avvicinandosi sempre di più alla zona play-in. I giocatori hanno dato tutto sul campo, conquistando una vittoria importante per il cammino europeo.

Milano, 29 gennaio 2026 – L’ EA7 ferma la striscia negativa di risultati e si rialza nella venticinquesima giornata di Eurolega superando all’Allianz Cloud il Partizan Belgrado per 85-79 e tenendo vive le chance di accedere al Play-in. In evidenza Zach Leday autore di 20 punti supportato dai 15 di Josh Nebo. Sulla sponda opposta Sterling Brown chiude con 17, seguito dai 16 di Cameron Payne. L’avvio di partita è segnato dalla mano di Leday che piazza due triple che rendono viva una partita di importanza estrema per la compagine allenata da coach Peppe Poeta che cerca di pigiare già il piede sull’acceleratore. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

