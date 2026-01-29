LIVE Olimpia Milano-Partizan Belgrado 52-43 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | si riparte all’Allianz Cloud

Alla fine del primo tempo, l’Olimpia Milano conduce contro il Partizan Belgrado con il punteggio di 52-43. La partita si gioca all’Allianz Cloud, con i padroni di casa che spingono forte e cercano di consolidare il vantaggio. In campo, Jekiri ha appena schiacciato, mentre Nebo ha segnato due punti importanti per il Partizan. Le due squadre sono rientrate in campo con grande energia, pronte a riprendere la sfida.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 54-45 Schiaccia Jekiri. 54-43 Due punti di Nebo. Le squadre sono rientrate. Tra poco si ricomincia. L'Olimpia conduce 52-43. A tra poco per gli ultimi 20?. FINE PRIMO TEMPO! 52-43 12 di Fernando. 52-42 22 per Nebo. 50-42 TRIPLA DI ELLIS! 47-42 12 per Bolmaro. 46-42 Gran canestro di Payne. 46-40 22 per Bolmaro. 44-40 Gioco da tre di Leday. 41-40 Tripla di Osetkowski. 41-37 22 di Payne. 41-35 Shields in contropiede. 39-35 Ad una mano Leday. 37-35 Segna Payne. 37-33 Tripla di Brown. 37-30 Canestro di Brown. 37-28 Tap-in di Booker. 35-28 Inarrestabile Brooks.

