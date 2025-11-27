Basket nella divisione regionale 3 i biancorossi marciano spediti a punteggio pieno Massa polverizza il Castelfranco di Sotto e serve il quarto successo consecutivo
Ancora un successo (il quarto in altrettante giornate) per la Pallacanestro Massa nel campionato di divisone regionale 3, girone C. A Castelfranco di Sotto i biancorossi si impongono 68-95 (parziali 14-25, 30-54, 45-77) al termine di una gara con poca storia. Gli ospiti partono forte e restano saldamente al comando: è +9 al primo intervallo, +24 a metà gara (parziale secondo tempino 16-29), è +32 dopo mezz’ora di gioco (parziale terza frazione 15-23). Sono nell’ultimo tempino i massesi concedono qualche cosa ai locali (parziale 23-18) ma ormai la partita è finita da tempo e alla sirena è un +27 che stigmatizza i valori emersi in campo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Leggi anche questi approfondimenti
DIVISIONE REGIONALE 2: 7ª PARTITA DI CAMPIONATO IN TRASFERTA CONTRO SATURNO GUASTALLA! Dopo la bellissima vittoria casalinga contro Planet Basket Parma, i nostri ragazzi della Divisione Regionale 2 sono pronti a tornare in campo, - facebook.com Vai su Facebook
Basket, nella divisione regionale 3 i biancorossi marciano spediti a punteggio pieno. Massa polverizza il Castelfranco di Sotto e serve il quarto successo consecutivo - Ancora un successo (il quarto in altrettante giornate) per la Pallacanestro Massa nel campionato di divisone regionale 3, girone ... Lo riporta sport.quotidiano.net
Basket, Divisione regionale 3. Passo falso in trasferta della Despar - Niente da fare per i granata di coach Tani nel primo impegno del girone di ritorno di Divisione Regionale 3. Lo riporta ilrestodelcarlino.it
MANDURIA - Basket, esordio vincente per il Manduria: 65-63 in casa dell’Audax Lecce - Mattatori dell’incontro Ranieri (21 punti) e D’Amicis (20 punti) Esordio vincente per il Basket Manduria nella Divisione Regionale 3. Segnala manduriaoggi.it