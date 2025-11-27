basket nella divisione regionale 3 i biancorossi marciano spediti a punteggio pieno massa polverizza il castelfranco di sotto e serve il quarto successo consecutivo

Ancora un successo (il quarto in altrettante giornate) per la Pallacanestro Massa nel campionato di divisone regionale 3, girone C. A Castelfranco di Sotto i biancorossi si impongono 68-95 (parziali 14-25, 30-54, 45-77) al termine di una gara con poca storia. Gli ospiti partono forte e restano saldamente al comando: è +9 al primo intervallo, +24 a metà gara (parziale secondo tempino 16-29), è +32 dopo mezz’ora di gioco (parziale terza frazione 15-23). Sono nell’ultimo tempino i massesi concedono qualche cosa ai locali (parziale 23-18) ma ormai la partita è finita da tempo e alla sirena è un +27 che stigmatizza i valori emersi in campo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

