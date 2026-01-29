Bari-Palermo venerdì 30 gennaio 2026 ore 20 | 30 | formazioni quote pronostici Pochi gol al San Nicola in questo derby del sud

La partita tra Bari e Palermo si gioca venerdì sera al San Nicola, nel 22esimo turno di Serie B. Il match è uno dei più attesi del campionato, ma finora le reti sono scarse e le occasioni poche. Il Bari di Longo cerca punti importanti davanti al suo pubblico, mentre il Palermo di Inzaghi prova a fare risultato per non perdere terreno in classifica. La serata promette tensione e poche emozioni, con molti tifosi che si aspettano un incontro equilibrato e combattuto.

