Non ce l' ha fatta Luciana Cat-Berro la donna a cui il figlio Luca Ferri ha sparato in testa a Caselle Torinese | è morta in ospedale

Luciana Cat-Berro non ce l’ha fatta. La donna di 65 anni, ferita alla testa dal figlio Luca Ferri, è morta in ospedale. L’uomo di 40 anni ha sparato con una pistola spara-chiodi nella loro cascina, nella notte di sabato, in strada Torino. La tragedia ha sconvolto il piccolo paese.

Non ce l'ha fatta Luciana Cat-Berro, la 65enne a cui il figlio 40enne Luca Ferri ha sparato in testa con una pistola spara-chiodi normalmente utilizzata per l'uccisione degli animali, nella notte di sabato 24 gennaio 2026 nella cascina in cui abitavano, in strada Torino a Caselle Torinese.

