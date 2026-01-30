Bankitalia | Signorini lascia Angelini nominato dg Trequattrini entra nel direttorio

Oggi Bankitalia annuncia che Luigi Federico Signorini lascia il suo ruolo di direttore generale il 31 marzo. Il Governatore e il Consiglio hanno deciso di nominare Angelini come nuovo dg. Trequattrini entra nel direttorio. La decisione arriva dopo che Signorini ha comunicato la sua intenzione di andarsene per motivi personali.

Il Governatore e il Consiglio Superiore della Banca d’Italia, nel corso della riunione odierna, hanno preso atto del desiderio del Direttore Generale, Luigi Federico Signorini, di lasciare anticipatamente l’incarico, per motivi personali, dal 31 marzo prossimo. Il Governatore e il Consiglio Superiore hanno espresso al dott. Signorini la loro gratitudine per gli anni dedicati al servizio dell’Istituzione e gli hanno rivolto i migliori auguri per il futuro.Nella stessa riunione, in seduta straordinaria, su proposta del Governatore, il Consiglio Superiore ha deliberato di nominare Direttore Generale Paolo Angelini, attuale Vice Direttore Generale; Vice Direttore Generale Gian Luca Trequattrini, attuale Funzionario Generale e Segretario del Direttorio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

