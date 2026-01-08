Ragazza di 22 anni arrestata con banconote false | 430 euro sequestrati

Una ragazza di 22 anni di Avellino è stata arrestata dai Carabinieri di Benevento per aver detenuto e tentato di spendere banconote false, per un valore totale di circa 430 euro. L’intervento si è svolto nella tarda serata di ieri, durante il quale sono stati sequestrati i soldi contraffatti. L’indagine prosegue per approfondire eventuali collegamenti o responsabilità.

Una ragazza di 22 anni residente ad Avellino è stata arrestata nella tarda serata di ieri dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Benevento per detenzione e spendita di banconote contraffatte.Il controllo è avvenuto su una Ford Fusion in transito nel Beneventano. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it Leggi anche: Benevento, arrestata 22enne per banconote false Leggi anche: Banconote false, arrestata una 22enne: scattano il sequestro Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Avvicina una ragazza che aspetta il treno in stazione e l'accoltella: 33enne arrestata per tentato omicidio; ACCOLTELLATA ALLA STAZIONE DI FORMIA: FERITA UNA GIOVANE, ARRESTATA LA CLOCHARD; Coltellate sulla banchina a Formia: ferita una 22enne di Minturno; ACCOLTELLATA ALLA STAZIONE DI FORMIA: LA CLOCHARD IN SILENZIO DAL GIUDICE, DISPOSTO L'ARRESTO. Avvicina una ragazza che aspetta il treno in stazione e l’accoltella: 33enne arrestata per tentato omicidio - Paura a Formia, dove una ragazza di 22 anni è stata accoltellata mentre stava aspettando il treno. fanpage.it

Libera la ragazza arrestata durante la manifestazione pro Hamas a Bologna - Bologna, 9 ottobre 2025 – Il Gip non ha convalidato l'arresto e ha disposto la liberazione, senza misure cautelari, per la ragazza di 22 anni arrestata per resistenza aggravata nel corso della ... ilrestodelcarlino.it

Picchiato e violentato da due giovanissimi per un debito di droga: due arresti, uno era minorenne - Due ragazzi di 18 e 22 anni sono stati arrestati dai carabinieri di Tivoli con l'accusa di spaccio di sostanze stupefacenti, estorsione, rapina, lesioni ... fanpage.it

Hanno scippato il telefono cellulare a una ragazza di appena 14 anni, ma la loro fuga è durata pochi minuti. facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.