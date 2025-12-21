Banco Bpm apre il cantiere governance

Banco Bpm ha annunciato l'apertura del cantiere sulla governance, con l'obiettivo di adeguare il proprio statuto alle nuove disposizioni della Legge Capitali. Per questo motivo, è stato convocato un consiglio di amministrazione prenatalizio, previsto per domani, per discutere e approvare le modifiche necessarie.

e convoca per domani un cda prenatalizio per adeguare il suo statuto alla Legge Capitali. Lo Statuto dell’istituto guidato da Giuseppe Castagna già prevede che il cda uscente abbia diritto di presentare una lista di candidati per l’elezione dei componenti del Consiglio e precisa che la lista del consiglio deve contenere un numero di candidati pari a 15. Ora la Consob (ottobre 2025) è intervenuta sul Regolamento Emittenti introducendo la disciplina della composizione minima della lista (pari ai componenti da eleggere maggiorati di un terzo), i criteri di riparto dei seggi tra lista del cda e liste di minoranza nei diversi scenari di voto (con una soglia del 20% dei voti complessivi e la soglia del 3% per accedere al riparto). 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Banco Bpm apre il cantiere governance Leggi anche: Tononi (BPM): "Non c'è alcun interesse da parte di Banco BPM per acquisire Banco Asti, continuiamo con le nostre attività" Leggi anche: Si profila il " Terzo Polo allargato" Mps-Mediobanca con Banco Bpm e Crédit Agricole Italia, come anticipato dal GdI, governance in via di definizione Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Banco Bpm apre il cantiere governance; Mps, in arrivo l’ok della Bce sul nuovo statuto. Si apre il cantiere sulla lista del cda; Banco Bpm apre il cantiere governance: statuto da adeguare alla Legge Capitali; Credit Agricole resta al 20% di Banco Bpm: Castagna frena sull’acquisizione e apre solo all’ipotesi fusione. Banco Bpm apre il cantiere governance - Banco Bpm apre il cantiere governance e convoca per domani un cda prenatalizio per adeguare il suo statuto alla ... quotidiano.net

Banco Bpm tra Crédit Agricole e Mps: le mosse future secondo Castagna - Banco Bpm: Castagna apre a Mps in futuro e precisa il ruolo dei francesi di Agricole, oggi al 20% dell'istituto. businesspeople.it

Bpm-Credit agricole Italia: Castagna apre alla fusione - Giuseppe Castagna si sbilancia sulla partecipazione di Banco Bpm al risiko bancario, ora che si è liberato dalla passivity rule dell’Ops Unicredit e, 24 ore dopo aver espresso una posizione prudente ( ... ilmessaggero.it

"Il 2025 è stato l’anno della sedimentazione dei conflitti, delle tensioni e delle fratture emerse negli anni precedenti. Il 2026 si apre dunque come un banco di prova: serviranno risposte strutturali, talvolta persino impopolari". L'editoriale del direttore di TPI Giuli - facebook.com facebook

Banca Mps apre a Parma il nuovo centro “Agridop Eccellenze della Food valley” x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.