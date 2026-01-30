Bambino fatto scendere dal bus | i 6 km a piedi il biglietto a 10 euro l’autista sospeso e l’inchie

Un ragazzino di 11 anni di San Vito di Cadore è stato lasciato a piedi dalla scuola. L’autista del bus l’ha fatto scendere e lui ha dovuto percorrere oltre sei chilometri in mezzo alla neve, con temperature sotto zero. Il motivo? il biglietto costava 10 euro e l’autista è stato sospeso. La vicenda ha fatto scoppiare polemiche e ha portato alla luce le difficoltà di tanti bambini in zone isolate.

Un ragazzino di 11 anni, residente a San Vito di Cadore, è stato costretto a percorrere a piedi oltre sei chilometri di strada innevata, con temperature sotto lo zero, per tornare a casa dopo la scuola. L’episodio si è verificato nel tardo pomeriggio del 29 gennaio 2026, lungo la linea 30 che collega Calalzo a Cortina d’Ampezzo. Il giovane, che doveva raggiungere Vodo di Cadore, è stato fatto scendere dal bus da un autista che ha rifiutato il suo biglietto, ritenendolo non valido. Il motivo? Il biglietto percorso in autobus è stato recentemente aggiornato: il costo è salito a 10 euro, ma il bambino aveva solo un biglietto vecchio, non riconosciuto dal sistema. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Bambino fatto scendere dal bus. La mamma: «Ha camminato 6 km sotto la neve, quando è arrivato a casa era in ipotermia»BELLUNO - Ieri il bambino di 11 anni lasciato a terra dall'autista perché sprovvisto del biglietto olimpico da 10 euro sulla tratta Calalzo-Cortina, è tornato ... ilmattino.it

Bambino di 11 anni fatto scendere dal bus perché senza biglietto, a piedi per chilometriLa nonna del bimbo e avvocata: 'Si tratta di abbandono di minore'. Verifiche interne nell'azienda di trasporto (ANSA) ... ansa.it

Un bambino di 11 anni, Riccardo, è stato costretto a scendere da un autobus di linea nel Bellunese perché il suo biglietto da 2,50 euro non copriva la tariffa “olimpica” di 10 euro. Nonostante l’età e le condizioni meteo, l’autista lo ha obbligato ad abbandonare facebook

Tutti con Riccardino, bambino di Belluno, costretto dall’autista del bus a scendere nella notte perché non aveva il biglietto maggiorato per le Olimpiadi. Ho il sospetto che se invece di Riccardo si fosse chiamato Ahmed, Juan o Cosimo, molti invocherebbero l’I x.com