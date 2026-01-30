bambino di 11 anni lasciato a piedi sotto la neve per mancato adeguamento al nuovo biglietto bus a belluno

Un bambino di 11 anni è stato lasciato a piedi sotto la neve a Belluno. Per un’ora e mezza, ha camminato da solo, con la temperatura sotto zero e il buio che calava. La famiglia denuncia che non è stato effettuato il cambio del biglietto e che il ragazzino si è trovato in difficoltà senza assistenza. Ora si attende una spiegazione dall’azienda di trasporti sulla vicenda.

Per un’ora e mezza ha camminato da solo nella neve, con la temperatura sotto lo zero e mentre calava il buio. Sei chilometri fino a casa, dove è arrivato in lacrime e ghiacciato. E’ questa la denuncia presentata dai familiari di un ragazzino di 11 anni del Bellunese, che martedì scorso sarebbe stato lasciato per strada dall’autobus mentre rientrava da scuola. Un episodio sul quale ora indaga anche la Procura di Belluno. Stando al racconto riportato dai genitori del piccolo, verso le 16 di martedì 27 gennaio il bambino era uscito dal rientro pomeridiano scolastico. Il conducente del mezzo della linea 30 della tratta da San Vito a Vodo, gli avrebbe intimato di scendere perché sprovvisto del regolare titolo di viaggio. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

Un bambino di 11 anni è rimasto a piedi sotto la neve a Belluno.

Un bambino di 11 anni è stato lasciato a piedi dal bus senza aver comprato il biglietto da 10 euro.

