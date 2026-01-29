Belluno biglietto del bus rincarato per le Olimpiadi | 11enne lasciato a piedi sotto la neve

Un bambino di 11 anni è rimasto a piedi sotto la neve a Belluno. L’autobus della linea 30 Calalzo-Cortina ha lasciato il ragazzo a metà percorso, costringendolo a camminare per 6 chilometri prima di arrivare a destinazione. Il problema è stato il rincaro del biglietto, che ha spinto alcuni passeggeri a scegliere alternative più economiche. La scena si è svolta in fretta, lasciando tutti senza parole e sollevando polemiche sulla gestione dei trasporti in zona.

Un bambino di 11 anni, diretto a scuola, è stato costretto a scendere dall'autobus della linea 30 Calalzo-Cortina e percorrere sei chilometri a piedi sotto la neve, con temperature sotto lo zero, perché sprovvisto del biglietto da 10 euro. L'aumento tariffario, introdotto indipendentemente dalla lunghezza della tratta, è stato motivato dall'arrivo delle Olimpiadi e Paralimpiadi Milano-Cortina 2026. Il caso ha suscitato forti proteste politiche. La deputata Elisabetta Piccolotti (Avs), componente della Commissione Cultura alla Camera, ha presentato un'interrogazione parlamentare al Ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara.

