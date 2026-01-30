Bambino di 11 anni lasciato a piedi sotto la neve per mancato adeguamento al nuovo biglietto bus a Belluno La Provincia correrà ai ripari con omaggi e rimborsi

Un bambino di 11 anni è rimasto a piedi sotto la neve a Belluno, perché non aveva il biglietto aggiornato per il bus. Ha camminato da solo per un’ora e mezza, sotto zero, mentre il sole calava. La Provincia ha annunciato che offrirà rimborsi e omaggi per risolvere il problema.

Per un’ora e mezza ha camminato da solo nella neve, con la temperatura sotto lo zero e mentre calava il buio. Sei chilometri fino a casa, dove è arrivato in lacrime e ghiacciato. E’ questa la denuncia presentata dai familiari di un ragazzino di 11 anni del Bellunese, che martedì scorso 27 gennaio, sarebbe stato lasciato per strada dall’autobus mentre rientrava da scuola. Un episodio sul quale ora indaga anche la Procura di Belluno. Stando al racconto riportato dai genitori del piccolo, verso le 16 di martedì 27 gennaio il bambino era uscito dal rientro pomeridiano scolastico. Il conducente del mezzo della linea 30 della tratta da San Vito a Vodo, gli avrebbe intimato di scendere perché sprovvisto del regolare titolo di viaggio. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

