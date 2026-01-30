Bagnoli l’asfalto si apre di nuovo | i tir dell’America’s Cup deviati su via Cocchia dopo la voragine

Questa mattina, l’asfalto si è di nuovo aperto in via Bagnoli. I lavori per l’America’s Cup hanno causato un nuovo smottamento, questa volta in via Cocchia, dove i tir sono stati deviati lungo una strada già danneggiata. La voragine di ieri si è allargata, creando disagi e preoccupazione tra residenti e operai sui cantieri. La situazione resta critica e le autorità stanno monitorando il fronte.

Dopo la voragine di ieri in via Bagnoli, dissesti anche in via Cocchia dove stanno passando i tir impegnati nei cantieri per l'America's Cup. Sul posto polizia locale, pompieri e Napoli Servizi.

