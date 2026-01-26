L’ombra dell’Ice da Minneapolis a Milano-Cortina | forze speciali Usa alle Olimpiadi Ma non operative
L'intervento delle forze speciali statunitensi durante le Olimpiadi di Milano-Cortina suscita attenzione sulla presenza internazionale e sulla sicurezza dell'evento. Sebbene non operative, queste forze rappresentano un elemento di complessità nel contesto geopolitico e di tutela della sicurezza pubblica durante le manifestazioni sportive di rilevanza mondiale.
Roma – L’ombra lunga di Minneapolis si allunga fino ai cantieri di Milano-Cortina, trasformando un gennaio di sangue americano in un test di sovranità per il governo italiano. Non è più solo il racconto di una crisi d’oltreoceano: l’irruzione dell’Ice (Immigration and Customs Enforcement) nel dibattito nazionale, sospinto dalle immagini dei giornalisti Rai minacciati in Minnesota e dal corpo senza vita di Alex Pretti, ha squarciato il velo del cerimoniale olimpico. Agenti Ice a Milano-Cortina 2026? Il governatore Fontana: qui come guardie del corpo, anzi no. Piantedosi: polemica sul nulla Chi comanderà davvero nelle “zone rosse” dei Giochi?. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Anche agenti dell’Ice di Trump nel team sicurezza Usa alle Olimpiadi Milano-Cortina. Piantedosi: «Non mi risulta»
Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha chiarito che, al momento, non risultano coinvolti agenti dell’ICE statunitense nel dispositivo di sicurezza delle Olimpiadi Milano-Cortina.
Milano-Cortina, fonti Usa: «Ice alle Olimpiadi a supporto di altre agenzie»
#Milano-Cortina || Le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina vedranno la partecipazione di agenti dell’Ice, che supporteranno le forze di sicurezza statunitensi coordinate dal Dipartimento di Stato.
