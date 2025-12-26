Marina Berlusconi, presidente di Mondadori, ha rotto il silenzio in occasione del trentennale del settimanale Chi, affidando a un editoriale firmato di suo pugno parole estremamente positive nei confronti del giornalista e conduttore Signorini. Nel suo intervento, Marina Berlusconi ha ricordato il lungo percorso professionale di Signorini alla guida del magazine. “Alla guida di ‘Chi’ dal 2006 all’inizio del 2023, il settimanale ha vissuto la brillante stagione di Alfonso Signorini, che due anni fa ha lasciato il timone al suo storico braccio destro Massimo Borgnis, conservando la direzione editoriale. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Alfonso Signorini nel mirino di Fabrizio Corona, interviene Marina Berlusconi

Leggi anche: Fabrizio Corona: “Signorini custodisce segreti su Pier Silvio e Marina Berlusconi”

Leggi anche: Alfonso Signorini denuncia Fabrizio Corona e interviene la Procura: la situazione

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Alfonso Signorini nel mirino di Fabrizio Corona, ma Marina Berlusconi lo difende: Social dominati dall'odio; Alfonso Signorini rompe il silenzio sulle accuse di Corona: la dura replica; Signorini sotto accusa, ma più seguito che mai: il mistero social dell’Alfonso nazionale”; Pier Silvio davanti al cortocircuito Signorini-Corona: due facce dello stesso circo e una sola domanda che conta davvero per Mediaset ·.

Fabrizio Corona pronto a smascherare Maria De Filippi dopo Alfonso Signorini/ “Arriva una puntata su di lei” - Fabrizio Corona pronto a smascherare Maria De Filippi dopo Alfonso Signorini: "Arriva una puntata su di lei", cos'è successo in passato ... ilsussidiario.net