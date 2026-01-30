Avs in piazza contro la presenza degli agenti Ice in Italia

Centinaia di persone si sono radunate in piazza a Milano per protestare contro la presenza degli agenti Ice in Italia. La manifestazione si è tenuta ieri, con partecipanti che hanno espresso chiaramente il loro dissenso. Nel pomeriggio, i manifestanti hanno sfilato tra le vie della città, portando striscioni e bandiere, chiedendo che gli agenti Ice vengano allontanati dal Paese. Un’altra manifestazione è prevista il 31 gennaio a Piacenza, dove si riuniranno ancora cittadini e attivisti per dire no alla presenza delle forze di polizia statunitensi

«Agenti Ice a Milano? No grazie. Un appuntamento per tutti i piacentini alla manifestazione del 31 gennaio. Sabato 31 gennaio, alle 14.30 in piazza XXV Aprile a Milano, si terrà la manifestazione nazionale "Agenti Ice in Italia? No grazie". Per l'occasione, Avs promuove questo appuntamento nazionale che vede tutte le forze del centrosinistra compatte, come un momento di convergenza per tutti i piacentini che vogliono partecipare in modo visibile, collettivo e organizzato. La mobilitazione nasce per contestare la presenza di agenti dell'Ice (Immigration and Customs Enforcement) statunitense in Italia in occasione delle Olimpiadi, prima smentita e poi confermata dal Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi.

