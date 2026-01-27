Milano-Cortina 2026 la presenza degli agenti Ice come scorta di Vance e Rubio 

L’evento Milano-Cortina 2026 prevede la presenza di agenti Ice come scorta di Vance e Rubio. Il Viminale ha precisato che il controllo del territorio rimane di competenza esclusiva delle forze di sicurezza italiane, garantendo il rispetto delle normative e la sicurezza di tutti i partecipanti.

Il fermento per i Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026 ha improvvisamente acceso un dibattito diplomatico. Al centro della questione si trova la presunta partecipazione della Homeland Security Investigations, ovvero la branca investigativa dell'Ice, ai dispositivi di sicurezza previsti per la manifestazione sportiva.

Milano-Cortina 2026 si avvicina, con l’ICE destinato a rafforzare la sicurezza dell’evento.

Il Viminale ha chiarito che il servizio di ICE statunitense non opererà in Italia né ci sono accordi di collaborazione attivi in vista delle Olimpiadi di Milano-Cortina.

