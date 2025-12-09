Aversa coppia arrestata | in auto e in casa droga e anche libro contabile dello spaccio
Un semplice controllo di routine si è trasformato in un intervento ben più complesso, culminato nell’arresto di due coniugi accusati di detenzione di droga ai fini di spaccio. È quanto emerso da un’operazione portata a termine nei giorni scorsi dalla Polizia di Stato. Aversa, coppia arrestata: in auto e in casa droga e anche libro . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
Droga in auto e contabilità dello spaccio in casa: coppia arrestata ad Aversa - È quanto hanno scoperto i poliziotti del commissariato di Pubblica Sicurezza di Aversa, che nei giorni scorsi hanno arrestato due persone. Si legge su ilgiornalelocale.it
