Finto centro estetico faceva prostituire le dipendenti | donna cinese latitante scoperta e arrestata

Dopo quattro anni di latitanza, una donna cinese di 66 anni è stata finalmente trovata e portata in manette dai carabinieri di Napoli e Milano. La donna gestiva un falso centro estetico, ma dietro le quinte si occupava di far prostituire le sue dipendenti. La sua fuga si è conclusa con l’arresto, mettendo fine a un lungo periodo di evasioni.

M.Z., 66enne, aveva fatto perdere da quattro anni le sue tracce. È stata trovata a Milano Dopo quattro anni di latitanza, una 66enne di origini cinesi è stata rintracciata e arrestata dai carabinieri dei nuclei investigativi di Napoli e Milano. La donna, M.Z., era destinataria di un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Napoli nel 2021 e dovrà scontare una pena definitiva di 3 anni, 9 mesi e 26 giorni di reclusione per violazioni della legge sulla prostituzione ed evasione. Nel provvedimento di cumulo pene figura anche un’ordinanza del gip del Tribunale di Napoli Nord del 2014. Secondo gli inquirenti, la 66enne sarebbe stata ritenuta indiziata di aver gestito una casa di prostituzione ad Aversa, in provincia di Caserta, reclutando alcune donne e prospettando loro con l’inganno un impiego in un centro estetico.🔗 Leggi su Napolitoday.it

