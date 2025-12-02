Avengers | Doomsday la somiglianza tra Tony Stark e il Dottor Destino spiegata da una nuova teoria

Il fatto che il Dottor Destino avrà le stesse sembianze di Iron Man, ovvero quelle di Robert Downey Jr., ha destato molti sospetti che ora vengono presi in esame da una nuova teoria dei fan della Marvel Quando è stato annunciato che Robert Downey Jr. sarebbe tornato nel Marvel Cinematic Universe nei panni del Dottor Destino in Avengers: Doomsday, i fan hanno inizialmente ipotizzato che questa versione dell'iconico cattivo sarebbe stata una variante di Tony Stark che aveva intrapreso una strada più oscura. I Marvel Studios hanno poi suggerito che non sarebbe stato così, chiarendo che l'attore avrebbe effettivamente interpretato Victor Von Doom. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Avengers: Doomsday, la somiglianza tra Tony Stark e il Dottor Destino spiegata da una nuova teoria

Contenuti che potrebbero interessarti

Per il giornalista Jeff Sneider, Warner posticiperà di un mese o due l’uscita di Dune Parte III. Al momento dovrebbe uscire il 18 dicembre 2026, il medesimo giorno di Avengers: Doomsday - facebook.com Vai su Facebook

La Marvel torna al ‘pratico’: lo scenografo di Avengers: Doomsday rivela i segreti del film dlvr.it/TPYzj9 #Marvel #AvengersDoomsday #cinema #film #scenografia Vai su X

Avengers: Doomsday, la somiglianza tra Tony Stark e il Dottor Destino spiegata da una nuova teoria - Il fatto che il Dottor Destino avrà le stesse sembianze di Iron Man, ovvero quelle di Robert Downey Jr. Secondo movieplayer.it

Avengers: Doomsday, una teoria potrebbe spiegare perché Destino ha il volto di Tony Stark - Scopri la teoria che potrebbe spiegare perché Destino in Avengers: Doomsday ha il volto di Tony Stark e cosa significa per il MCU. Lo riporta cinema.everyeye.it

Avengers: Doomsday, Dottor Destino di Robert Downey Jr. è una variante di Tony Stark? [RUMOR] - sarà una variante di Tony Stark o semplicemente un cattivo che assomiglia al geniale miliardario. Si legge su movieplayer.it

Avengers: Doomsday, rumor fantastici! Aspettatevi molto Reed Richards vs Dottor Destino - Continuano le indiscrezioni su Dottor Destino e l'attesissimo prossimo film dei Marvel Studios, il crossover Avengers: Doomsday, diretto ancora una volta dai Fratelli Russo di ritorno nel MCU. Da cinema.everyeye.it

Avengers: Doomsday – uscita, trailer e tutto ciò che sappiamo! - Vediamo insieme cosa sappiamo fino ad ora di Avengers: Doomsday, in particolare data di uscita, cast, trailer e trama. Da tuttotek.it

Avengers: Doomsday, i registi confermano che la morte di Iron Man fa parte della storia di Dottor Destino - In una recente intervista, i fratelli Russo hanno ammesso che potrebbe esserci un collegamento tra Iron Man e Dottor Destino in Avengers: Doomsday. Da comingsoon.it