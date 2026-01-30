Ava lascia la WWE | Ho deciso di non rinnovare il contratto

Ava annuncia di aver lasciato la WWE. Dopo cinque anni in cui ha ricoperto il ruolo di General Manager di NXT, la figlia di The Rock ha deciso di non rinnovare il contratto e di voltare pagina. L’annuncio è arrivato sui social, senza tanti giri di parole.

La figlia di The Rock annuncia l'addio alla compagnia dopo cinque anni, chiudendo il suo capitolo come General Manager di NXT L'annuncio sui social di Ava. Ava, nome d'arte di Simone Johnson, ha ufficialmente lasciato la WWE. La 24enne ha comunicato la notizia attraverso un post su Instagram pubblicato venerdì, rivelando che l'episodio di NXT di martedì scorso è stato il suo ultimo con la compagnia. "Martedì scorso è stata la mia ultima apparizione a NXT e di conseguenza in WWE. Grazie a tutti coloro che mi hanno sostenuta, seguita e supportata in questo percorso. La decisione di non rinnovare il mio contratto è stata molto difficile, ma è anche un nuovo punto di svolta nella mia vita.

Saelemaekers ha deciso di rinnovare con il Milan, prolungando il suo contratto fino al 2031.

Alexis Saelemaekers rinnova con il Milan, prolungando il suo contratto fino al 2031.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

