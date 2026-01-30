Autorizzata struttura ricettiva in area protetta per progetti inclusivi con giovani con disabilità

A Gambarie, nel Parco Nazionale dell’Aspromonte, è stato dato il via libera a una struttura ricettiva in un’area protetta. Un immobile di proprietà comunale, confiscato in passato, diventerà un centro dedicato a progetti sportivi inclusivi per giovani con disabilità. La decisione è stata ufficializzata e ora si attende l’avvio dei lavori.

A Gambarie, nel cuore del Parco Nazionale dell'Aspromonte, è stato ufficialmente concesso un immobile di proprietà comunale, precedentemente oggetto di confisca, per essere trasformato in centro per attività sportive inclusive. Il progetto, che ha preso forma con la firma di una convenzione tra il Comune di Santo Stefano in Aspromonte e l'Ente Parco, punta a valorizzare il patrimonio naturale e culturale dell'area protetta rendendolo accessibile a persone con disabilità. L'obiettivo è creare una struttura dedicata alla promozione di percorsi naturalistici e sportivi fruibili da tutti, con particolare attenzione ai giovani con disabilità.

