Automotive Guidesi | Con atteggiamento Ue rischio deindustrializzazione più concreto
Milano, 5 dic. (Adnkronos) - “Ogni ulteriore rinvio di iniziative concrete da parte della Commissione Europea in campo industriale avvicina sempre di più il rischio di deindustrializzazione”. Interviene nuovamente e con fermezza l'assessore allo Sviluppo economico di Regione Lombardia, Guido Guidesi, in merito all'ipotesi di nuovo rinvio della presentazione del pacchetto automotive della Commissione Europea. Sul settore "non solo ci aspettiamo risposte dalla presidente Von der Leyen il prossimo 10 dicembre, ma che queste possano incidere realmente sulla salvaguardia del settore". Interventi che - sottolinea Guidesi - "noi, come Regione Lombardia e Automotive Regions Alliance, sollecitiamo da tempo, come l'apertura reale a tutte le tecnologie e quindi anche ai biocarburanti e la revisione dei limiti di Co2 da prevedere anche per i camion e bus. 🔗 Leggi su Iltempo.it
