Auto si ribalta in via Brogeda a Como | donna di 78 anni ferita

Un’auto si è ribaltata nel primo pomeriggio di oggi in via Brogeda a Como. Una donna di 78 anni è rimasta ferita nell’incidente e ora si trova in ospedale. L’incidente è avvenuto intorno alle 14, quando la vettura ha perso il controllo e si è capovolta. Sul posto sono arrivati immediatamente i soccorritori, che hanno stabilizzato la donna e l’hanno portata in pronto soccorso. Le forze dell’ordine stanno ancora accertando le cause dello schianto.

Incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 30 gennaio 2026, a Como. L'allarme è scattato attorno alle 14.40 in via Brogeda, dove un'auto si è ribaltata per cause in corso di accertamento. All'interno del veicolo si trovava una donna di 78 anni, che è rimasta ferita. La persona è stata estratta dall'abitacolo e affidata alle cure del personale sanitario del 118. Sul posto è intervenuta un'ambulanza della Croce Azzurra di Como, che ha prestato i primi soccorsi e provveduto al trasporto della ferita per gli accertamenti e le cure necessarie. Durante le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza dell'area si è resa necessaria la chiusura parziale della carreggiata, con conseguenti rallentamenti al traffico nella zona.

