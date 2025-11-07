Incidente a Rivoli | auto finisce contro un muro e si ribalta in carreggiata ferita una donna

Un incidente è avvenuto nella prima mattinata di oggi, venerdì 7 novembre 2025, in piazza Cavallero a Rivoli. Un'auto Toyota Yaris che stava percorrendo via XXV Aprile in direzione di Rivalta di Torino ha sbandato improvvisamente urtando un marciapiedi e un muro e poi ribaltandosi in carreggiata. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Scopri altri approfondimenti

INCIDENTE E CAOS IN TANGENZIALE A RIVOLI: UN FERITO https://www.torinocintura.it/2025/11/04/incidente-e-caos-in-tangenziale-a-rivoli-un-ferito - facebook.com Vai su Facebook

Incidente in tangenziale a Rivoli: scontro tra quattro auto, circolazione paralizzata - Caos nella tarda mattinata e all'ora di pranzo di oggi, martedì 4 novembre 2025, sulla tangenziale nord per un incidente avvenuto nel tratto sud in direzione sud Savona- Secondo torinotoday.it

Scontro multiplo in Tangenziale: auto coinvolte e ferito a Rivoli - RIVOLI – Un grave incidente stradale ha mandato in tilt la circolazione sulla Tangenziale di Torino, in direzione Sud, all’altezza di Corso Francia. Si legge su lagendanews.com

Incidente a Rivoli: scontro tra trattore e camion che si schianta contro un muro e abbatte la centralina dell'elettricità - Nel pomeriggio di ieri, martedì 4 novembre 2025, è avvenuto un incidente all'incrocio tra via Villarbasse e strada vicinale Santa Maria a Rivoli. Si legge su torinotoday.it