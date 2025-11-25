Auto si ribalta in un fosso | una donna annega salvo il marito

Cascina (Pisa), 25 novembre 2025 – Tragedia a Cascina, in provincia di Pisa. Per cause ancora da accertare, un’auto con due persone a bordo, moglie e marito, si è ribaltata in un fosso, in località San Giorgio, lungo via Santa Maria. Il fosso era pieno d’acqua e la donna è rimasta bloccata nell’abitacolo, mentre i passanti sono intervenuti riuscendo a estrarre l’uomo. Per la moglie purtroppo, nonostante gli sforzi dei soccorritori non c’è stato nulla da fare ed è morta annegata. Notizia in aggiornamento. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Auto si ribalta in un fosso: una donna annega, salvo il marito

