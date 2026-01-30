Australian Open semifinali in diretta | Zverev avanti 5-4 al quinto set serve per il match Alcaraz un break sotto Poi Sinner-Djokovic

Al momento, Zverev si trova in vantaggio 5-4 nel quinto set e sta servendo per chiudere la partita. Alcaraz, invece, ha subito un break e si trova sotto nel punteggio. Più tardi, spazio a Sinner contro Djokovic. Ricordiamo che Sinner ha vinto tutti e cinque i incontri precedenti con Novak, l’ultimo proprio agli Australian Open 2024, arrivando in semifinale dopo il ritiro di Musetti, che aveva vinto i primi due set. La partita è ancora aperta, e gli appassionati sono in attesa di scoprire chi voler

Prima serviva per il match, e ha subito il game. Ora parte con un ace Alcaraz, galvanizzato, riprende a giocare lungo le linee e passa avanti 40-15 con una palla corta che Zverev non fa nemmeno cenno di voler raggiungere. Chiude poi il game e ora sarà il tedesco a dover rimanere nel match e cercare il terzo tie break di fila.   L'emozione sembra farsi sentire per Zverev, perché Alcaraz scappa via sullo 0-30, e poi sul 15-40: altre due occasioni di contro break nel momento decisivo. La prima basta. Dopo 5h15' si torna in parità.  Altro game molto combattuto tra due tennisti stanchissimi ma decisi a non mollare. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Alcaraz e Zverev stanno giocando una delle semifinali più intense degli Australian Open.

