Australian Open semifinali in diretta | Alcaraz-Zverev 6-4; 7-6; 6-7; 6-7; 0-1 arriva il break di Sascha Poi Sinner-Djokovic

Alcaraz e Zverev stanno giocando una delle semifinali più intense degli Australian Open. Dopo quattro set combattuti, il tennista tedesco Sascha Zverev ha ottenuto il primo break nel quinto, portandosi sul 1-0. Intanto, si avvicina anche il momento di Sinner, che affronterà Djokovic, forte di cinque vittorie consecutive nei precedenti e del vantaggio nei incontri passati. La giornata di tennis promette ancora grandi emozioni.

Sascha va a battere con le palle nuove e si porta in vantaggio con un gran rovescio, poi rapidamente si porta sul 40-0. Alcaraz prova a difendersi con una grande risposta, e il tedesco stecca un rovescio per il 40-30. Carlos firma il terzo punto di fila su un dritto in rete del tedesco, e sulla deuce lo si procura la palla del contro break con una risposta magnifica. Zverev annulla con una seconda vincente. Due scambi dopo, però, su una smorzata dello spagnolo Sascha non arriva ed ecco la seconda occasione di pareggiare il conto dei game: stavolta è una prima a essere vincente. Il tedesco poi allunga sul 3-1.

