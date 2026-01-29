Australian Open le semifinali | quando giocano Sinner-Djokovic e Alcaraz-Zverev

Questa notte si giocano le semifinali degli Australian Open. Jannik Sinner sfida Novak Djokovic, che ha battuto in cinque delle ultime sei sfide, mentre Carlos Alcaraz affronta Alexander Zverev, cercando il primo passaggio in finale in Australia. Gli incontri sono programmati negli orari italiani e saranno trasmessi in diretta tv.

Penultimo giro di giostra all'Australian Open 2026. È tempo di semifinali, tempo di scoprire chi saranno i contendenti per il primo Slam della stagione domenica 1 febbraio. Due match spettacolari, il meglio che si potesse chiedere, dato che (per la prima volta dal 2013 a Melbourne) si sfideranno i primi quattro giocatori del ranking. Jannik Sinner contro Novak Djokovic per la parte bassa, Carlos Alcaraz contro Alexander Zverev per la parte alta. Curiosamente, l'unico esordiente a questo punto del Major australiano è proprio lo spagnolo, n.1 del mondo. Sulla Rod Laver Arena, dalle 4.30 italiane tra giovedì 29 e venerdì 30 gennaio, il grande tennis la farà da padrone. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

L’Australian Open 2026 entra nel vivo con le semifinali che promettono grande spettacolo.

Venerdì 30 gennaio gli appassionati di tennis potranno seguire due semifinali degli Australian Open 2026.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

L'analisi di SINNER vs Shelton e Musetti vs DJOKOVIC

