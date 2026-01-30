Australian Open oggi Alcaraz-Zverev – Diretta

Oggi agli Australian Open si gioca una semifinale molto attesa. Carlos Alcaraz, il numero uno del mondo, affronta Alexander Zverev, che si trova al terzo posto nel ranking ATP. La partita si svolge a Melbourne e sarà trasmessa in diretta tv e streaming. I fan sono in attesa di scoprire chi accederà alla finale dello Slam.

(Adnkronos) – Tempo di semifinali agli Australian Open 2026. Oggi, venerdì 30 gennaio, Carlos Alcaraz, numero uno del mondo, sfiderà Alexander Zverev, terzo nel ranking Atp – in diretta tv e streaming – nel penultimo atto dello Slam di Melbourne. Grazie alla semifinale raggiunta battendo il padrone di casa De Minaur ai quarti, Alcaraz ha . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Approfondimenti su Australian Open LIVE Alcaraz-Zverev, Australian Open 2026 in DIRETTA: spagnolo favorito, tedesco per stupire Questa mattina gli Australian Open 2026 entrano nel vivo con la prima semifinale tra Carlos Alcaraz e Alexander Zverev. Australian Open, oggi Alcaraz-Hanfmann – Diretta Oggi si disputa il match tra Carlos Alcaraz e Yannick Hanfmann nel secondo turno dell’Australian Open 2026. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Australian Open 2026: Sinner vs Djokovic | Semifinale gratis diretta NOVE Ultime notizie su Australian Open Argomenti discussi: Australian Open 2026, la diretta: Alcaraz batte in 3 set De Minaur, è in semifinale con Zverev; Australian Open, Alcaraz ok. Sinner, Musetti e Darderi: ottavi lunedì; Australian Open, i risultati di oggi in diretta: Alcaraz-De Minaur: 7-5; 6-2; 6-1 Alcaraz in semifinale con Zverev; Svitolina elimina Gauff. Pericolo caldo; Diretta Alcaraz-De Minaur oggi, Australian Open 2026. Risultato live. LIVE Alle 4.30 Alcaraz-Zverev, la prima semifinale degli Australian OpenA Melbourne va in scena una grande sfida: il tedesco e lo spagnolo si affrontano per la tredicesima volta in carriera ... gazzetta.it LIVE Alcaraz-Zverev, Australian Open 2026 in DIRETTA: spagnolo favorito, tedesco per stupireCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell'incontro tra Carlos Alcaraz ... oasport.it La semifinale dell’Australian Open fra Jannik Sinner e Novak Djokovic verrà trasmessa in chiaro sul NOVE, venerdì 30 gennaio dalle 9.00 in diretta da Melbourne Park (anche su HBO Max). L'altra semifinale è tra Carlos Alcaraz e Alexander Zverev sarà trasm - facebook.com facebook Run it back like it's 2023 Aryna Sabalenka ed Elena Rybakina si sfideranno nella miglior finale possibile all'Australian Open, come già accaduto nel 2023 Sabalenka è 11-0 nel 2026 e non ha ancora perso un *set*, ma l'ultima a strappargliene uno è st x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.