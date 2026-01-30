Australian Open oggi Alcaraz-Zverev – Diretta

Oggi agli Australian Open si gioca una semifinale molto attesa. Carlos Alcaraz, il numero uno del mondo, affronta Alexander Zverev, che si trova al terzo posto nel ranking ATP. La partita si svolge a Melbourne e sarà trasmessa in diretta tv e streaming. I fan sono in attesa di scoprire chi accederà alla finale dello Slam.

(Adnkronos) – Tempo di semifinali agli Australian Open 2026. Oggi, venerdì 30 gennaio, Carlos Alcaraz, numero uno del mondo, sfiderà Alexander Zverev, terzo nel ranking Atp – in diretta tv e streaming – nel penultimo atto dello Slam di Melbourne.  Grazie alla semifinale raggiunta battendo il padrone di casa De Minaur ai quarti, Alcaraz ha .

