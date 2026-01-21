Oggi si disputa il match tra Carlos Alcaraz e Yannick Hanfmann nel secondo turno dell’Australian Open 2026. L’incontro, trasmesso in diretta tv e streaming, rappresenta un’importante tappa del torneo. Alcaraz, tornato in campo dopo le fasi iniziali, affronta il tedesco Hanfmann, attualmente al numero 102 del ranking mondiale. Un appuntamento da seguire per gli appassionati di tennis e per chi desidera aggiornamenti sulle principali competizioni internazionali.

(Adnkronos) – Torna in campo Carlos Alcaraz. Oggi, mercoledì 21, il tennista spagnolo sfida il tedesco Yannick Hanfmann, numero 102 del mondo – in diretta tv e streaming – nel secondo turno dell’Australian Open 2026. All’esordio Alcaraz ha battuto in tre set Walton, mentre Hanfmann ha battuto Svajda in quattro parziali. Esordio vincente per il rivale Jannik Sinner, che ha battuto Gaston al primo turno. Alcune delle immagini pubblicate all’interno di questa testata giornalistica sono tratte da fonti online liberamente accessibili. Tali immagini non sono in alcun modo utilizzate per finalità commerciali e i relativi diritti restano di esclusiva titolarità dei rispettivi aventi diritto. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Australian Open, oggi Alcaraz-Hanfmann – Diretta

Dove vedere in tv Alcaraz-Hanfmann, Australian Open 2026: orario, programma, streamingDove vedere in TV Alcaraz-Hanfmann, Australian Open 2026: orario, programma, streaming Il secondo turno del singolare maschile agli Australian Open 2026 si disputerà mercoledì 21 gennaio a Melbourne.

Australian Open, il programma del mercoledì: alle 4 Alcaraz-Hanfmann, torna in campo PaoliniIl programma del mercoledì agli Australian Open include l'incontro tra Alcaraz e Hanfmann alle 4:00.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Australian Open 2026 Seeds Confirmed | Alcaraz No.1, Sinner No.2 | Tennis News

Argomenti discussi: Alcaraz parte bene: Walton battuto in 3 set; Comunicazione Italiana; Sinner-Gaston il francese si ritira sul 6-2 6-1 in favore dell'azzurro - Jannik al secondo turno; Alcaraz ok all'esordio: Walton ko in tre set. Ora gli tocca Hanfmann.

Dove vedere gli Australian Open oggi in tv e streaming: secondo turno per AlcarazNella notte tra martedì e mercoledì Alcaraz affronta Hanfmann, Zverev sfida Muller. Jasmine Paolini cerca il secondo turno contro la polacca Frech. Nel doppio maschile debutta la coppia Darderi/Garin ... corriere.it

LIVE Australian Open: al via il 2° turno, in campo Alcaraz e Sabalenka. Paolini unica azzurra oggiCarlos Alcaraz e Aryna Sabalenka giocheranno nella sessione diurna. A scendere in campo per prima, alle 1.30 nella notte italiana tra martedì e mercoledì, sarà la bielorussa contro la qualificata ... gazzetta.it

"Lo stilista tifa Alcaraz", il nuovo completo di Sinner agli Australian Open convince a metà x.com

Gli Australian Open sono in pieno svolgimento e il caldo estremo sta coinvolgendo giocatori e non solo. Nel match tra la tennista turca Zeynep Sonmez e la russa Alexandrova, una giovane ragazza, una raccattapalle, non aveva una bella cera. La Zeynep, acc - facebook.com facebook