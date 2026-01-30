Australian Open la semifinale Sinner-Djokovic | Nole si batte e prende il quarto set| Live 6-3 3-6 6-4 4-6

Sinner e Djokovic stanno giocando la semifinale degli Australian Open. Djokovic si è ripreso dal secondo set e ora guida 2-1, dopo aver vinto il quarto 6-4. Sinner, che ha già vinto cinque volte contro Nole, ha iniziato bene, vincendo il primo set 6-3 e il terzo 6-4. La partita è molto combattuta e ancora aperta.

Dopo due prime efficaci di Jannik, arriva una risposta vincente del serbo; un'altra prima dell'italiano e una seconda al corpo valgono il primo game. Si riparte dalla battuta di Jannik Jannik trova subito una grande risposta in allungo, ma Djokovic risponde con due grandi prime per il 30-15; Si procura poi i set point con il 10° ace; Sinner cancella il primo con una gran risposta, e il secondo con un bel dritto nell'angolo. Alla deuce, uno scambio prolungato si trasforma nel terzo set point. E Nole questa volta chiude su un dritto di Sinner in rete. Dopo 3h10' di partita, si va al quinto set.

